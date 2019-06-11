На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за аварии

На станции "Трофимово" у электрички сошла с рельсов колесная пара одного из вагонов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе произошел сбой в движении электричек Казанского направления. Это случилось из-за частичного схода с рельсов одного из вагонов электрички "Голутвин-Москва", сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 14:04 во вторник перед выходным 12 июня.

По предварительным данным железнодорожников, на станции "Трофимово" при отправке поезда №6119 "Голутвин - Москва" произошел сход одной колесной пары второго с хвоста вагона.

Из-за этого на участке "Воскресенск - Виноградово" поезда временно пустили по одному пути в реверсивном режиме. Сокращены маршруты двух пригородных поездов сообщением "Шиферная - Москва". Также возможны задержки и изменения в расписании электричек между Москвой и станциями "Шиферная", "Голутвин" и "Рязань".