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В Москве пройдет митинг за "справедливость для всех"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Организаторами акции выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, а также журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова.

Изначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков, под лозунгом "В поддержку журналиста Ивана Голунова". После освобождения журналиста и снятия с него обвинения организаторы изменили слоган на "Закон и справедливость для всех".

Заявленная численность мероприятия - до 20 тыс. человек.

"Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней - Иван Голунов. Я его, по сути, официально пригласил прийти, потому что все хотели бы услышать его рассказ о том, что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество", - сказал Соловьев "Интерфаксу" в субботу.

Митинг пройдет 16 июня с 13:00 до 15:00 на внешней стороне Проспекта Академика Сахарова, трибуна будет установлена напротив дома 9. В связи с проведением акции запланировано полное перекрытие движения транспорта с 20:00 15 июня и до 20:00 16 июня на самом проспекте, а также улице Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей.

Еще один митинг в поддержку Голунова запланирован на проспекте Сахарова 23 июня. Столичные власти согласовали его представителям Либертарианской партии. "В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан (организаторы Ефремов, Овчаров, Ворович, Конвай) о проведении публичного мероприятия в формате митинга 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Галунова и других журналистов", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности. Предполагаемое количество участников этого митинга - до 20 тыс. человек.

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Со своей стороны Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его расследованием о ритуальном бизнесе, которое он готовил перед задержанием.

11 июня на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за его непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.

В среду, 12 июня, в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в виде шествия по бульварам - от Чистопрудного до Страстного - в поддержку Голунова. По официальным данным полиции, в мероприятии приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 оказались задержаны.

Москва Россия

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