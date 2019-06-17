Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток

Он должен выйти на свободу утром во вторник

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову. Об этом в твиттере сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией юрист Иван Жданов.

По его словам, Волков должен выйти на свободу 18 июня в 6:10 утра.

10 июня Тверской суд назначил политику 15 суток ареста за нарушение правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Его признали виновным в нарушении, повлекшем создание помех движению транспорта и пешеходов. Поводом для претензии стала трансляция петербургского митинга, которую Волков вел в интернете из-за рубежа.

По этому делу Волкова задержали утром 10 июня, сразу после того, как он отбыл еще 20 суток административного ареста за нарушения на той же акции, но в Москве. Симоновский суд его признал виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем вред здоровью человека или имущества (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).

Пока Волков отбывал первый срок в спецприемнике, полицейские составили на него административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Поводом для привлечения к ответственности стал твит политика, в котором тот процитировал первое в России судебное решение по новому закону. Речь шла о деле Юрия Картыжева из Нижегородской области. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительные посты о президенте Путине во "ВКотакте".