Леонид Волков получил еще 15 суток ареста за акцию 9 сентября

Новый срок ему назначили в день, когда он освободился после 20 суток в спецприемнике за ту же акцию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков получил 15 суток административного ареста за нарушение при организации акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Петербурге. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Суд признал Волкова виновным по ч. 3 ст. 20.2 КоАП. Поводом для наказания стала трансляция митинга в Петербурге, которую вел политик, рассказал директор "Фонда борьбы с коррупцией", юрист Иван Жданов.

По этому делу Волкова задержали утром 10 июня, сразу после того, как он отбыл еще 20 суток административного ареста. Этот срок Симоновский суд Москвы назначил ему 22 мая за нарушения на такой же акции в Москве. Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем вред здоровью человека или имущества (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).

Пока Волков был в спецприемнике, полицейские составили на него административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Поводом для привлечения к ответственности стал твит политика, в котором тот процитировал первое в России судебное решение по новому закону. Речь шла о деле Юрия Картыжева из Нижегородской области. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительные посты о президенте Путине во "ВКотакте". Пока Тверской суд вернул это дело Волкова полиции.

9 сентября 2018 года сторонники Навального провели в ряде городов России акции против повышения пенсионного возраста. Сам Навальный в акциях не участвовал, так как отбывал административный арест.