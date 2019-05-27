Главе штаба Навального грозит штраф до 100 тыс. руб. за неуважение к власти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В отношении руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который отбывает административный арест, составили протокол о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.

"К Леониду Волкову пришли в спецприемник сотрудники полиции и эшники (сотрудники Центра противодействия экстремизму - ИФ), оформили протокол по ст. 20.1 ч. 3", - говорится в сообщении "Команды Навального" со ссылкой на юриста Ивана Жданова.

Отмечается, что "Волков цитировал решение суда по делу Картыжева, это прямо дословно цитата из решения суда".

"Леонида хотели везти сразу в Тверской районный суд, дело уже там, по этой статье ему грозит штраф до 100 тыс. рублей. Но понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки", - говорится в сообщении.

Волков в настоящее время отбывает административный арест в 20 суток, который был ему назначен Симоновским районным судом Москвы 22 мая за нарушение порядка организации митинга 9 сентября 2018 года (часть 4 статьи 20.2 КоАП РФ).

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который упоминается в его новом деле, - первый в России, кто был признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи в 2019 году.

Как сообщалось, Картыжев разместил во "ВКонтакте" две записи, в которых судом было установлено неуважение к главе государства.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаление такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены различные санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.