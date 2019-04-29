Обжаловано первое в России решение суда по статье о неуважении к власти

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Житель города Малая Вишера Новгородской области, первым в России оштрафованный по новой статье КоАП за оскорбление власти, обжаловал решение Чудовского районного суда, сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Дмитрий Герасимов.

В свою очередь в Новгородском областном суде "Интерфаксу" уточнили, что в суд апелляция пока не поступала.

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обвиняемый считает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. Защита полагает, что действия мужчины не носили хулиганский характер, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес.

Как сообщалось, 23 апреля Чудовской районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, признав его виновным по статье КоАП о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Мужчину обвинили в том, что 31 марта 2019 года он разместил в интернете открытом доступе две записи с информацией, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ".

Чиков назвал это первым случаем применения указанного положения соответствующей статьи КоАП.

По данным СМИ, правонарушителя зовут Юрий Картыжев, а речь в деле идет о размещении в соцсети "ВКонтакте" двух записей, в которых судом было установлено неуважение к главе государства.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. В случае обнаружение такой информации владельцам ресурса даются сутки на ее удаление с момента получения уведомления, в противном случае следует блокировка.

Закон предусматривает наказание в виде штрафов от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.