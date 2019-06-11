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Кремль не обратил внимания на повторный арест Леонида Волкова за один митинг

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не заметили, что Тверской суд Москвы повторно назначил административный арест руководителю штаба оппозиционера Алексея Навального - Леониду Волкову за нарушение правил организации митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, нет, не обратили", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос - обратили в Кремле внимание на то, что Волкова за одно и то же административное нарушение осудили второй раз.

В понедельник постановлением суда Волков был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного части 3 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств).

Волкову назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.

Директор "Фонда борьбы с коррупцией", юрист Иван Жданов сказал ранее, что в очередном деле Волкова идет речь о трансляции митинга против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, которую он вел 9 сентября 2018 года.

Волков был задержан утром 10 июня после отбытия ареста в 20 суток, назначенного ему столичным Симоновским судом 22 мая за нарушение порядка организации публичного мероприятия, повлекшее вред здоровью человека или имущества (часть 4 статьи 20.2 КоАП РФ) в связи с аналогичной акцией в Москве 9 сентября прошлого года.

К уже находившемуся под арестом Волкову в спецприемник пришли сотрудники полиции и оформили административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Позже Тверской суд вернул это дело полиции.

В Москве и ряде других городов России 9 сентября 2018 года прошли акции сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. В столице, по официальной данным, в ней приняли участие 2 тыс. человек.

Леонид Волков Алексей Навальный

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