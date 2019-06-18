Москву на выходных ждет жара до +31 градуса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода продержится в столице минимум до конца недели, сообщил "Интерфаксу" во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно постоянный режим погоды до конца всей недели: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь", - сказал Вильфанд.

По его словам, в среду и четверг осадков не ожидается. Непродолжительный и теплый летний дождь возможен в пятницу и не исключен на выходных.

Температура воздуха днем составит +25...30 градусов, а в субботу столбики термометров в Москве могут подняться до 31 градуса. Ночи на среду и четверг прохладные - 14-15 градусов, однако уже в пятницу в ночные часы будет уже +16...18, что выше среднесуточной температуры для второй декады июня. В целом, аномалия по температуре составляет 5 градусов выше нормы.