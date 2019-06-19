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Тридцатиградусная жара продержится в Москве до воскресенья

В субботу синоптики обещают до 32 градусов тепла

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие несколько дней в столичном регионе днем будет около 30 градусов жары. Гидрометцентр России сообщил, что в связи с этим продлил действие предпоследнего, "оранжевого" уровня погодной опасности в связи с высоким риском пожаров.

В ночь на четверг в Москве будет не ниже в 13-15 градусов, в ночь на пятницу - около 15-17 градусов. В ночь на субботу синоптики обещают 16-18 градусов тепла, а днем - до 32.

По предварительному прогнозу, небольшие кратковременные дожди возможны в столичном регионе не раньше субботы.

Легкого похолодания можно ждать с воскресенья - метеорологи ожидают в этот день 23-28 градусов тепла.

Гидрометцентр

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