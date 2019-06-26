"Отравителя с Хохловки" проверят на предмет сексуального насилия над несовершеннолетними

Его дело передали из МВД следователям СКР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следователи проверят информацию о том, что Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений людей с целью ограбления в центре Москвы, мог совершить преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних. Об этом сообщило московское управление Следственного комитета.

Дело приняли в производство следователи управления. В деле установлено 11 пострадавших, следствие продолжает искать возможные новые случаи нападений подозреваемого.

"Поскольку одно из преступлений совершено в отношении несовершеннолетнего, прокурором Центрального административного округа уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве", сказала "Интерфаксу" представитель Мосгорпрокуратуры Людмила Нефедова.

Сабанова задержали 25 июня. 26 июня Таганский суд арестовал его на два месяца. По версии следствия, он угощал людей газировкой, им становилось плохо, после этого он похищал их имущество.

Ранее на этой неделе The Village сообщило о 24 случаях отравления людей и ограбления в районе Хохловской площади. Среди пострадавших была сотрудница издания, которая с тяжелым отравлением попала в реанимацию и была в коме.

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. В полиции заявили, что дома у него нашли феназепам, клозапин и трамадол. В суде он признал вину частично.