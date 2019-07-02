Многодетным москвичам с 12 июля будут выдавать парковочные разрешения на три года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Действие парковочных разрешений в зоне платных парковок для столичных многодетных семей увеличено в три раза.

Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, сейчас парковочные разрешения есть у 75,5 тысяч многодетных родителей.

Кроме того, в соответствии с постановлением, собственники или наниматели по договору социального найма жилья могут подтвердить свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через портал госуслуг, и теперь они избавлены от необходимости ходить в центры "Мои документы" или заверять согласие у нотариуса.

Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку начнут принимать с 12 июля.