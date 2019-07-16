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Подписи Азара и Ширвиндта за выдвижение Любови Соболь признали достоверными

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком признал достоверными подписи журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндта в поддержку выдвижения юриста ФБК Любови Соболь на выборы в Мосгордуму. Об этом "Интерфаксу" сообщили в комиссии и отметили, что политики иногда распространяют информацию, не соответствующую действительности.

Данные о признании этих подписей недействительными сотрудники избиркома нашли в соцсетях Соболь "и ряда других людей". Там заверили, что все жалобы проверяются.

Однако подпись члена политкомитета партии "Яблоко" Виктора Шейниса в поддержку выдвиженца от "Яблока" Елены Русаковой признана недействительной из-за нарушителя сборщика. По словам представителя Мосгоризбиркома, сборщик написал за Шейниса дату проставления подписи, хотя по закону избиратель должен записывать дату и оставлять подпись своей рукой. Также из-за ошибок сборщиков были признаны недействительными подписи еще двух избирателей за Русакову.

Подписи юриста Елены Лукьяновой за выдвижение Соболь и социолога Александра Чепуренко - за Русакову признаны достоверными, добавили в комиссии.

Ранее Лукьянова, Азар, и социолог Григорий Юдин писали в соцсетях, их подписи отбраковали при проверке.

Мосгордума Мосгоризбирком Илья Азар Михаил Ширвиндт Любовь Соболь Елена Русакова

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