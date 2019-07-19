В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.

В настоящее время реконструируются три развязки на МКАД: на пересечении с Волоколамским шоссе, с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. На этих объектах строят семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общая длина строящихся эстакад - более 2 км, тоннеля - 404 м. Съезды оборудуют шумозащитными экранами и пешеходными переходами.

Кроме этого, реконструируются два путепровода общей протяженностью 220 м и одна эстакада длиной 90 м. Реконструкция еще четырех развязок находится в стадии проектирования.

Всего в Москве с 2011 года реконструировали 14 развязок на МКАД.