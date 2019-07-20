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Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два сотрудника следственных отделов Королева и Мытищ в Московской области задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, следователей подозревают в том, что они получили взятку (ч.6 ст. 290 УК РФ) в размере 1 млн 200 тысяч рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии.

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.

Московская область

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