В Москве за полгода каршеринг использовали больше, чем за весь 2018 год

Одну такую машину в день использует в среднем семь человек, говорят чиновники

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2019 года в Москве было совершено больше 24 млн поездок на машинах каршеринга, это на миллион больше, чем за весь 2018 год, сообщил сайт мэрии.

С прошлого июля совокупный автопарк каршеринга увеличился в два раза, до 21 тысяч автомобилей. К 2020 году он вырастет до 30 тысяч машин, ожидают чиновники.

Один такой автомобиль используют в среднем семь человек в день. "Таким образом, одна машина каршеринга может заменить семь личных", - считают в мэрии.

"Многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, все остальное время он просто стоит", - заявил заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов (его слова приводятся в пресс-релизе). По его словам, люди стали отказываться от личных автомобилей в пользу каршеринга, в результате в городе снижается загруженность дорог, а водители стали экономить на содержании и ремонте машин.

Проект "Московский каршеринг" начал работать осенью 2015 года. Сейчас аренда машины стоит от шести до десяти рублей в минуту.

В начале 2019 года Сбербанк отметил, что в России за год расходы на каршеринг в месяц увеличились на 10%, зато средний чек сократился в среднем на одну пятую. На конец 2018 года, по данным банка, в Москве было 16 тысяч каршеринговых автомобилей и столица лидировала и по количеству поездок на каршеринге: в среднем один пользователь совершал здесь 33 поездки в год.