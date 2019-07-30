В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еще один человек упал на пути московского метро во вторник.

Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии. В пресс-службе подземки отметили, что временно увеличены интервалы движения поездов на оранжевой ветке.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что женщина упала на станции "Тёплый стан".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что два инцидента, связанных с падением пассажиров на рельсы, произошли утром во вторник на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях Московского метро. Оба пассажира остались живы.