Сбой на "серой" ветке московского метро продолжался почти сорок минут

На станции "Бульвар Дмитрия Донского" на рельсы упал пассажир

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро движение начали вводить в график после перерыва, который был вызван падением пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. По данным источника "Интерфакса", сбой продолжался около сорока минут.

Движение на участке между станциями "Пражская" и "Бульвар Дмитрия Донского" восстановлено, сказал представитель предприятия.

Ранее сообщалось, что движение между этими станциями из центра прерывалось полностью, а обратно поезда следовали с увеличенными интервалами. Сбой начался около 8 часов утра и продолжался примерно сорок минут, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Пассажир упал на пути на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Чтобы ему помочь, пришлось снимать напряжение контактного рельса и останавливать движение поездов. О состоянии пострадавшего в пресс-службе ничего не сообщили.

30 июля в московском метро за день было три случая падения пассажиров на пути. Все трое остались живы.