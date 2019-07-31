Власти Подмосковья задумали создать при Физтехе центр искусственного интеллекта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья хотят создать на базе Московского физико-технического университета (МФТИ) в Долгопрудном научно-образовательный центр в области искусственного интеллекта. Уже формируется соответствующая заявка, рассказал подмосковным бизнесменам вице-премьер регионального правительства Вадим Хромов.

В этом центре будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и заниматься внедрением исследований в этой сфере в практику, добавил он.

По его словам, чиновники вместе с представителями МФТИ ищут партнеров для этого проекта среди вузов и в бизнесе. В частности, рассматриваются государственный университет "Дубна" и научные организации РЖД.

В конце июля МФТИ вместе с еще 98 российскими вузами подписал меморандум о сотрудничестве в сетевом проекте по обучению технологиям искусственного интеллект.