Бывший ресторан "Арагви" сдают в аренду за 5,5 млн рублей в месяц

Поблизости больше нет таких же крупных свободных помещений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы сдается в аренду за 5,5 млн рублей в месяц помещение площадью 1 861 квадратный метр, в котором раньше располагался ресторан "Арагви", сообщили в пресс-службе агентства Point Estate, консультанта сделки.

Директор директор департамента коммерческой недвижимости агентства Роман Амелин назвал предложение уникальным, поскольку поблизости больше нет свободных помещений под ритейл такой большой площади. По его мнению, объект может заинтересовать крупных рестораторов, а также его можно задействовать под продуктовый гипермаркет.

Помещение находится по адресу Тверская улица, дом 6, строение 2, в здании бывшей гостиницы "Дрезден", признанном объектом культурного наследия регионального значения. В нем восемь отдельных залов, мангал, тандыр, винный погреб, кинотеатр, музыкальное оборудование, сигарная комната с вытяжкой.

Ресторан "Арагви" здесь открыли в 1930-х годах, он закрылся весной 2019 года. В начале 2000-х годов при реконструкции здания в нем нашли кирпичную кладку палат XVII века, ее частично можно увидеть снаружи и в помещениях здания.