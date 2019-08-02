В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в настоящий момент нет.

Как отметили в пресс-службе, внутри ангара находится склад автомобильных тентов.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что площадь возгорания составила 500 кв м. По словам источника, остановить распространение огня пока не удалось.. По его словам, огонь может перейти на соседние постройки.