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В туалеты в московском метро можно будет пройти по банковской карте

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры смогут проходить в модульные туалетные комплексы на станциях Московского метрополитена по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, такой вариант оплаты организуют по просьбам пассажиров. Проект по запуску новой формы оплаты в ближайшее время начнется с одного из комплексов, расположенном на станции "Библиотека имени Ленина". Его оснастят терминалом, который работает с банковскими картами. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету "Кошелек" карты "Тройка", отметил он.

В пресс-службе напомнили, что изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте "Тройка", так как такие карты есть более чем у 90% пассажиров.

"Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате, - рассказал собеседник "Интерфакса". - Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах".

В настоящее время на центральных, в основном пересадочных, станциях метро работают 25 модульных туалетных комплексов на 1-2 кабинки. Они установлены так, чтобы не мешать движению пассажиропотока. Внешнее оформление кабинок подбирают индивидуально, с учетом особенностей дизайна станций.

Москва Московский метрополитен

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