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Туалеты на вокзалах всех крупных городов с января станут бесплатными

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - С 1 января 2020 года туалеты 344 железнодорожных вокзалов дальнего следования в крупных городах станут бесплатными. Речь идет о вокзалах, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов (ДЖВ), сообщил газете "Гудок" начальник ДЖВ Георгий Геворкян.

По его словам, пассажиры часто жалуются на дороговизну услуги, а на 87 вокзалах этот сервис оказался убыточным.

Пока бесплатно в привокзальные туалеты пускают пассажиров, если у них есть билет на поезд, который прибыл на эту станцию не более часа назад, до сих пор там стоит или отправится в течение ближайших трех часов. Также услуга бесплатна для граждан льготных категорий, в том числе ветеранов, блокадников, людей с инвалидностью, Героев Советского Союза и России, депутатов Госдумы, сенаторов, детей до пяти лет и работников РЖД.

В ДЖВ начали подготовку индивидуальных планов уборок в туалетах в преддверии роста нагрузки с января. В 67 туалетных комнатах компания проведет ремонт и заменит сантехнику до конца года, добавил Геворкян.

РЖД Дирекция желзнодорожных вокзалов ДЖВ Георгий Геворкян

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