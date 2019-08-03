Московская станция метро "Трубная" закрыта на вход и выход

Несогласованная акция на Трубной площади Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Станция метро "Трубная" в субботу днем закрыта на вход и на выход, передает корреспондент "Интерфакса".

В полиции заявляют, что станция закрыта "по техническим причинам". Вход в метро перекрыт заграждениями.

Трубная площадь - одно из мест, где собрались участники оппозиционной несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В субботу в Москве проходит несогласованная акция оппозиции и ее сторонников, протестующих против отказа окружных избирательных комиссий зарегистрировать 57 оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы по итогам кампании по сбору подписей. По данным портала "ОВД-Инфо", на 15:35, всего задержаны 194 человека.

В числе задержанных четверо несовершеннолетних.