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Станцию метро "Трубная" вновь открыли для пассажиров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Станция "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена в субботу вечером вновь открылась для входа и выхода пассажиров, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Днем вход на станцию был перекрыт сотрудниками полиции, которые утверждали, что станция закрыта по техническим причинам.

Метро "Трубная" расположена на одноименной площади в центре Москвы, которая была одним из мест сбора участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в субботней акции оппозиции в Москве приняли участие порядка 1500 человек, было задержано около 600 человек.

В Росгвардии рассказали "Интерфаксу", что во время акции пострадал сотрудник службы, его госпитализировали. Подозреваемый был задержан и передан полицейским.

Москва Трубная

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