На акции оппозиции в Москве задержали четырех несовершеннолетних

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Четверых несовершеннолетних задержали в ходе несанкционированной акции в Москве, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"По моим данным, задержали четверых несовершеннолетних на Пушкинской, их везут в одном автозаке", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Бунимович добавил, что ждет информацию о том, куда их доставят, "чтобы понять, куда двигаться, как действовать дальше".

Ранее столичная полиция сообщала о 30 задержанных участниках акции оппозиции в Москве.

Как сообщалось, власти Москвы не разрешили проведение 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь, ее организаторы выразили намерение все равно выйти на улицы.