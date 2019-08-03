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На акции оппозиции в Москве задержали четырех несовершеннолетних

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Четверых несовершеннолетних задержали в ходе несанкционированной акции в Москве, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"По моим данным, задержали четверых несовершеннолетних на Пушкинской, их везут в одном автозаке", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Бунимович добавил, что ждет информацию о том, куда их доставят, "чтобы понять, куда двигаться, как действовать дальше".

Ранее столичная полиция сообщала о 30 задержанных участниках акции оппозиции в Москве.

Как сообщалось, власти Москвы не разрешили проведение 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь, ее организаторы выразили намерение все равно выйти на улицы.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Москва Мосгордума Пушкинская площадь

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