Загрязняющих веществ в воздухе после пожара в центре Москвы не обнаружено

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Специалисты столичного управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в зоне потушенного пожара на Дубининской улице. Согласно результатам исследований, превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в МЧС утром в субботу. К тушению пожара привлекались 24 единицы техники и около 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолёта.

Пожар был потушен около 11 часов.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара.