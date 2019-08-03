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Загрязняющих веществ в воздухе после пожара в центре Москвы не обнаружено

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Специалисты столичного управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в зоне потушенного пожара на Дубининской улице. Согласно результатам исследований, превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в МЧС утром в субботу. К тушению пожара привлекались 24 единицы техники и около 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолёта.

Пожар был потушен около 11 часов.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара.

Москва Роспотребнадзор

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