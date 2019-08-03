Пожар в нежилом здании в центре Москвы ликвидировали

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Потушен пожар в заброшенном здании в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в столичном главке МЧС России.

Ранее в ведомстве рассказали агентству, что он был локализован на площади 5 тыс. кв. м.

Как сообщалось, утром 3 августа около 6 утра поступили первые сообщения о возгорании в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице. Спасатели отмечали, что непосредственно на пожаре пострадавших нет.

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолета Московского авиационного центра.

По данным информированного источника, в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

Движение транспорта в центре столицы в связи с происшествием было ограничено.