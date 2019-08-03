Соболь везут в СКР для допроса по "делу 27 июля"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь в субботу вечером после суда увезли в Следственный комитет для допроса по делу о массовых беспорядках во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.

"После суда ее задержали, и сейчас везут в следственный комитет для допроса по делу о беспорядках", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Иван Сустин.

По его словам в настоящее время Соболь проходит по делу свидетелем.

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СКР, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Кроме того, поясняли в московском управлении СКР, по событиям 27 июля расследуется три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела. В субботу стало известно ещё об одном задержанном.

Кроме того, с делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля, в том числе уголовное дело Евгения Коваленко, который, по версии следствия, бросил в одного из бойцов Росгвардии мусорную урну.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.