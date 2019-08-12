Экстренные службы получили сигнал о взрыве газа на юге Москвы

По данным источника, взрыв произошел при капремонте пятиэтажки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экстренные службы столицы проверяют информацию о хлопке газа в доме на Нагорной улице, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Поступила информация о хлопке по адресу Нагорная, 18, на втором этаже", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что взрыв, по предварительным данным, произошел в квартире номер 65. Нарушена целостность перекрытий и остекления, пострадал как минимум один человек.

По данным собеседника агентства, в пятиэтажном здании проводился капремонт - компания-подрядчик производила работы с внутридомовым оборудованием. "При пуско-наладочных работах произошел хлопок газо-воздушной смеси", - сказал он.

В МЧС РФ подтвердили информацию о взрыве в жилом доме на Нагорной улице, 18, корпус 3 без последующего горения. "Произошло обрушение стены и нарушено остекление", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. Ведомство уточняет число пострадавших.