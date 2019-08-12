При взрыве газа на Нагорной улице в Москве никто не пострадал

Несущие конструкции целы, обрушилась межквартирная перегородка

Последствия взрыва газа на Нагорной улице Фото: АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Хлопок газо-воздушной смеси произошел в одной из квартир жилого дома на Нагорной улице, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в префектуре Юго-Западного административного округа.

"В результате обрушилась межквартирная стена-перегородка. Кроме того, в квартире выбиты стекла. Пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, причины хлопка уточняются. "Проведена эвакуация жильцов двух подъездов", - добавили в префектуре.

В свою очередь заместитель префекта ЮЗАО Анзор Алисултанов сообщил журналистам, что на момент взрыва в квартире никого не было. "Пострадавших нет. В данный момент работают органы дознания. Повреждения несущих конструкций отсутствуют", - подчеркнул Алисултанов.

По его словам, причину инцидента выясняют сотрудники МЧС, полиции и "Мосгаза". "В доме проводились работы капитального характера. Но они не относятся ни к газу, ни к электричеству. Проводили работы по замене (системы) горячего и холодного водоснабжения", - отметил зампрефекта.

Он заявил, что каких-либо угроз населению нет. "Сейчас нет ни утечек газа, ни каких-либо повреждений газопровода на жилом доме", - добавил Алисултанов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек.

Пожарные справились с небольшим возгоранием после взрыва. "Возгорание на Нагорной, 18, корпус 3 ликвидировано, не превысило 1 кв метра", - сказал собеседник агентства.

В МЧС РФ подтвердили информацию о взрыве газа в жилом доме на Нагорной улице.