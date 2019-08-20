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Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Воздушный шар с людьми неудачно приземлился в Московской области.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе. В корзине воздушного шара находилось семь человек - шесть экскурсантов и пилот.

Во время приземления пассажиры выпрыгнули, пострадал пилот - у него травма ноги, уточнили в МЧС.

Как отмечается, воздушный шар повис на столбах.

Московская область

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