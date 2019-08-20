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Воздушный шар упал в Подмосковье из-за возгорания после контакта с ЛЭП

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту падения воздушного шара с туристами в Дмитровском районе Московской области, говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередачи. Из-за этого произошло возгорание, и шар стал падать. Телесные повреждения получил пилот шара, сообщили в СКР.

Следствие уточняет информацию о количестве пострадавших. В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причина происшествия.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра.

В ведомстве отметили, что в воздушном шаре находилось семь человек - шесть экскурсантов и пилот. В МЧС уточнили, что при приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, у него травма ноги.

В ведомстве отмечали, что воздушный шар повис на бесхозных столбах.

Московская область

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