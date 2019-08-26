Собянин пообещал, что скоро больше 95% москвичей будут жить рядом с метро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - С 2011 года в Москве построили 81 новую станцию метро, а через пять-семь лет в непосредственной близости от станций метро будут жить больше 95% москвичей, заявил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что 20 августа Градостроительно-земельная комиссия решила продлить Коммунарскую линию метро в Троицк. Проект пройдет общественные слушания, будет выбран окончательный маршрут трассировки линии.

Пока предполагается, что длина новой ветки составит 14,6 километра. Она пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столбово" (пересадочная с действующей станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро) до Троицка. На ней будет шесть станций, их рабочие названия - "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Участок от "Сосенок" до "Десеновской" будет надземным.

Собянин также напомнил, что в городе строится Большая кольцевая линия метро. Также в ближайших планах - строительство метро во Внукове, Лианозове, Северном и Бирюлеве – больших районах, которые до сих пор метрополитеном не обслуживаются. Обсуждаются планы строительства метро в Гольяново и новой Рублево-Архангельской линии для северо-западных районов города, добавил мэр.

Уже этой осенью заработают первые две линии наземного метро МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск" – с возможностью оплаты картой "Тройка", бесплатными пересадками на подземное метро и частотой движения 5-6 минут в час пик. Третий диаметр МЦД "Крюково – Раменское", который будет открыт через несколько лет, решит проблему метро для Зеленограда.