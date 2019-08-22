На выборах в Мосгордуму не будет видеонаблюдения на 35 участках

Там голосуют военные, их командиры не разрешили съемку

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве территориальные избиркомы не смогли договориться о видеонаблюдении на выборах в Мосгордуму на 35 избирательных участках, на которых голосуют военнослужащие. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, переговоры об этом шли с командирами воинских частей, некоторые не согласовали съемку и трансляцию записи. На всех остальных участках будет видеонаблюдение и трансляция.

Всего в городе будет 3440 избирательных участков, добавил Ермолов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.