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30 августа в Москве можно будет купить старые указатели метро

Для участия в аукцион нужно предварительно зарегистрироваться, участвовать в розыгрыше смогут только сто человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Московский метрополитен 30 августа выставит на аукцион старые указатели, которые пользуются спросом у коллекционеров, сообщила пресс-служба предприятия. Торги начнутся в 10:00 и пройдут в Центре профориентации метрополитена на станции "Выставочная".

На торги будут выставлены 34 световых указателя по начальной цене 7500 рублей каждый. Они в рабочем состоянии и при подключении к сети должны светиться.

"Среди них лайтбоксы с надписями: "Нет прохода" и "Выход в город" и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие", - рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова (ее процитировали в пресс-службе).

Для участия в торгах нужно предварительно зарегистрироваться на сайте подземки. К аукциону допустят первых сто зарегистрировавшихся.

Впервые аукцион по продаже указателей метрополитена провели в декабре 2018 года. Тогда предприятие выручило за 350 лотов более 2,1 млн рублей. Их покупали фанаты метро, москвичи и иностранцы, в том числе для оформления интерьеров кафе, офисов и редакций СМИ.

Московский метрополитен Юлия Темникова

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