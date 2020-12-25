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Списанные буквы "М" со станций московского метро продадут на аукционе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский метрополитен продаст на аукционе 16 снятых с обновленных станций букв "М", сообщил телеграм-канал столичного департамента транспорта.

В сообщении отмечается, что метрополитен приводит навигацию к новому стандарту, старые элементы износились и постепенно заменяются.

Аукцион пройдёт 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Стартовая цена каждого лота - 10 тыс. рублей.

В аукционе смогут принять участие только 35 человек, первыми подавшие заявку на странице торгов.

Ранее москвичи могли купить у метрополитена списанные лайтбоксы со станций. Первая волна продаж старых лайтбоксов прошла в московском метро в декабре 2018 года. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей. В частности, их покупали для оформления интерьеров кафе, офисов, редакций СМИ.

Москва метро

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