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Столкновение самолетов не повлияло на работу "Шереметьево"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение двух лайнеров в аэропорту "Шереметьево" не повлияло на его работу, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Он уточнил, что самолет B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задел крылом законцовку крыла лайнера "Аэрофлота" А-330, рейса Москва-Пекин. По его словам, буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

На борту рейса Москва-Пекин находилось 229 пассажиров. Пострадавших нет.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту инцидента.

Москва Шереметьево

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