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Грузовик обрушил пешеходный мост и перекрыл трассу в Подмосковье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Грузовик задел часть пешеходного моста на трассе А-107 в Московской области, перекрыто движение в обоих направлениях. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел на втором километре трассы А-107, отметили в пресс-службе. В результате ДТП мост обрушился, однако никто не пострадал.

Автодорога федерального значения А-107 - кольцевое шоссе, проходящее через города Ногинск, Электросталь, Бронницы. Часть трассы также проходит по территории Новой Москвы. Протяженность дороги - 330 км.

МВД Московская область

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