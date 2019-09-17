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В Москве женщина сбросила с моста двух детей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 17 сентября. Женщина перекинула детей через парапет эстакады, они упали на твердую поверхность. Их доставили в больницу.

Женщину поместили в психиатрическую клинику. Следствие назначит ей экспертизы, в том числе для оценки состояния ее здоровья.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Москва СКР

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