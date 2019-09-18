В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В московской "подземке" приостановлено движение по серой ветке между станциями "Савеловская" и "Серпуховская".

Согласно сообщению в официальном твиттере московского метро, сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел из-за падения пассажира.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщает Московский метрополитен.

Позднее в пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что для пуска движения потребуется около 25 минут, то есть движение поездов начнет входить в график не раньше 18:00-18:05.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Боровицкая".

"Для извлечения пассажира с пути снято напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.