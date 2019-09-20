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В Москве отреставрируют особняк архитектора Лопыревского

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорнаследия разрешило начать подготовку к реставрации одноэтажного деревянного особняка архитектора Лопыревского в Калошином переулке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятник будет исследован, описан и после замеров специалисты подготовят проект реставрационных работ. После этого будет выдано разрешение на реставрацию.

Дом Лопыревского находится по адресу Калошин переулок, дом 12, строение 1. Это одноэтажное здание с антресольным и цокольным этажами. Его главный фасад украшают большие окна с деревянными наличниками с прямоугольными сандриками и ряд лепных медальонов с барельефами нимф. Лопыревский построил этот дом для себя в 1852 году. Рядом находились два принадлежавших ему доходных дома.

В Москве архитектор участвовал в строительстве Оружейной палаты и Конюшенного корпуса в Кремле. В середине 1830-х годов он состоял в комитете по строительству Храма Христа Спасителя (по проекту Константина Тона).

Москва Мосгорнаследие Михаил Лопыревский

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