Источник раскрыл личность человека, напавшего с ножом на сотрудника СКР в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Напавший с ножом на сотрудника Следственного комитета РФ (СКР) в здании ведомства в Техническом переулке в Москве оказался 39-летним жителем Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, задержанный Сергей Григорьев ранее "неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами". По данным источника, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, "возможно, страдает заболеванием".

Ранее во вторник официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата ведомства при исполнении служебных обязанностей получил ножевое ранение у проходной в Техническом переулке.

По ее словам, нападавший задержан, с ним работают следователи. "Сотрудник СК доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи", - сказала Петренко.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.