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Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бетономешалка опрокинулась на бок на МКАДе из-за столкновения трех грузовиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Столкновение трех грузовых автомобилей произошло на 43-м км внутренней стороны кольцевой автодороги. Один из автомобилей - бетономешалка - опрокинулся на бок, произошел разлив топлива.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, производится смыв топлива и деблокация двух пострадавших из других автомобилей.

Москва МКАД

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