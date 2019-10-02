Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бетономешалка опрокинулась на бок на МКАДе из-за столкновения трех грузовиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Столкновение трех грузовых автомобилей произошло на 43-м км внутренней стороны кольцевой автодороги. Один из автомобилей - бетономешалка - опрокинулся на бок, произошел разлив топлива.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, производится смыв топлива и деблокация двух пострадавших из других автомобилей.