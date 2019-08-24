Пять человек погибли в дорожной аварии в Калуге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля в Калуге, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Kia Sportage", в том числе двое несовершеннолетних, погибли, водитель грузовой автомашины МАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сказали в ведомстве.

По предварительной информации ГИБДД, в 10.15 в Калуге водитель грузового автомобиля МАЗ, который перевозил семь тонн бетона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, на которую запрещен выезд. Там грузовик столкнулся с автомобилем "Kia Sportage".

Пресс-служба управления МВД по Калужской области уточняет, что авария произошла на автодороге Мстихино - Калуга. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sportage.