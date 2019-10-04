В Москве с высоты сорвалась строительная люлька, есть погибший

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На Булатниковской улице в Москве упала строительная люлька, погиб один рабочий, еще двоих отправили в больницу, cообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Пострадавшие получил тяжелые травмы.

По факту началась доследственная проверка.

По данным информированного источника "Интерфакса", это произошло в корпусе 4 дома 5 по Булатниковской улице, где ремонтируют фасад. Причины обрыва пока не установлены.