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В Москве с высоты сорвалась строительная люлька, есть погибший

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На Булатниковской улице в Москве упала строительная люлька, погиб один рабочий, еще двоих отправили в больницу, cообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Пострадавшие получил тяжелые травмы.

По факту началась доследственная проверка.

По данным информированного источника "Интерфакса", это произошло в корпусе 4 дома 5 по Булатниковской улице, где ремонтируют фасад. Причины обрыва пока не установлены.

Москва СКР

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