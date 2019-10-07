Суд рассмотрит иск о незаконности видеонаблюдения в Москве 21 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Савеловский суд назначил на 21 октября подготовительное заседание по иску Алены Поповой, которая попросила запретить использование технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Иск подан к ГУ МВД Москвы, городскому департаменту информационных технологий и управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Попова просит признать незаконными действия ответчиков по применению технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, запретить ее применение и обязать их удалить ее биометрические данные из базы.

Ранее об иске Поповой сообщили "Ведомости". По их данным, она считает, что распознание лиц нарушает закон о персональных данных, который запрещает обработку такой информации без письменного согласия гражданина, а также конституционное право граждан на тайну частной жизни.

Ее интересы в суде представляет юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. Он объяснил изданию, что власти уже распространили постоянный контроль за телефонными переговорами на все контакты через интернет, а с добавление видеослежкой контроль чиновников над обществом будет тотальным.

Попова столкнулась с проблемой обработки ее персональных данных в 2018 году. Тверской суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы. Рассматривая ее дело суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой.