Поиск

Суд рассмотрит иск о незаконности видеонаблюдения в Москве 21 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Савеловский суд назначил на 21 октября подготовительное заседание по иску Алены Поповой, которая попросила запретить использование технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Иск подан к ГУ МВД Москвы, городскому департаменту информационных технологий и управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Попова просит признать незаконными действия ответчиков по применению технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, запретить ее применение и обязать их удалить ее биометрические данные из базы.

Ранее об иске Поповой сообщили "Ведомости". По их данным, она считает, что распознание лиц нарушает закон о персональных данных, который запрещает обработку такой информации без письменного согласия гражданина, а также конституционное право граждан на тайну частной жизни.

Ее интересы в суде представляет юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. Он объяснил изданию, что власти уже распространили постоянный контроль за телефонными переговорами на все контакты через интернет, а с добавление видеослежкой контроль чиновников над обществом будет тотальным.

Попова столкнулась с проблемой обработки ее персональных данных в 2018 году. Тверской суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы. Рассматривая ее дело суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой.

Москва Савеловский суд Роскомсвобода Алена Попова Саркис Дарбинян Тверской суд

Новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу по "делу 27 июля"

Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Гидрометцентр сообщил о возвращении "сентябрьского" тепла в Москву

Гидрометцентр сообщил о возвращении "сентябрьского" тепла в Москву

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

Менее чем за сутки на Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

МЧС предупредило москвичей о ветре и дожде со снегом в воскресенье

Возгорание в здании МИД локализовано

МЧС получило данные о пожаре в здании МИД в Москве

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');