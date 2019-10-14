Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги. Из-за инцидента сбился график движения поездов в направлении к Москве, сообщила пресс-служба МЖД.

По данным железнодорожников, пешеходы оказались на путях перед приближавшимся поездом, нарушив правила безопасности. Машинисты подавали светозвуковые сигналы и применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

После инцидента поезда по направлению в Москву начали следовать с увеличенными интервалами. МЖД стараются сократить опоздания.