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Лефортовский суд продлил арест троим подозреваемым в госизмене

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест трем россиянам, обвиняемым в госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Сергею Лыхмусу арест продлили до 12 августа, Владимиру Васильеву - до 14 августа, к этим датам они проведут в СИЗО год.

Ранее суд продлил до 5 июля арест Александру Воробьеву, добавила Первовласенко.

По данным газеты Postimees, у Лыхмуса российское и эстонское гражданство.Издание со ссылкой на медиа-советника министерства Лийна Тоотс сообщало, что "МИД по просьбе гражданина Эстонии готов оказать ему всестороннюю помощь, однако человек, о котором идет речь, или его представитель не обращались за помощью в МИД".

Об аресте и этапировании в Москву Васильева стало известно осенью 2019 года. Информированный источник "Интерфакса" говорио, что Васильева арестовали в августе в Забайкалье, ему 52 года.

О задержании Воробьева 5 июля 2019 года сообщила ФСБ. В суде он заявил, что работает помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). Воробьеву предъявили обвинение в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну и ставших известными ему по службе.

Через несколько дней после задержания, стало известно, что в аппарате полпреда Воробьев больше не работает.

Подробности всех трех уголовных дел не разглашаются.

Лефортовский суд ФСБ Сергей Лыхмус Владимир Васильев Александр Воробьев

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