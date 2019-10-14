Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд привезла в подарок саудовской стороне камчатского кречета по кличке "Альфа".

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Камчатский кречет - самый крупный из соколов. Длина тела самца 56 см, самки 64 см, размах крыльев 124-163 см. На Камчатке встречаются особи белой и серой вариаций с переходами между ними. Мировая популяция кречета оценивается приблизительно в 8-11 тыс. пар, 3,5-5 тыс. из которых приходится на Россию. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.

Официальный визит российского лидера в Саудовскую Аравию начался в понедельник, 14 октября. Последний раз президент РФ посещал королевство 12 лет назад - в феврале 2007 года, а в 2017 году состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию.

Программа начнется с церемонии официальной встречи Путина с королем Саудовской Аравии, после чего состоится государственный прием от его имени в честь российского президента.

"Аурус" в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Затем пройдут российско-саудовские переговоры и подписание документов.

После переговоров с королём президент РФ побеседует с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом, вместе с которым позже примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета.