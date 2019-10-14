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Путин подарил саудовскому кронпринцу изделие из бивня мамонта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду высокохудожественное изделие из бивня мамонта. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не уточнил, что именно представляет собой подарок, заметив лишь, что он "очень красивый".

"Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью, поэтому проект назван Notivory - не слоновая кость", - пояснил Песков.

Он отметил, что "часть вырученных средств компания направляет в поддержку различных фондов, в том числе в России, которые помогают в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках".

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в Якутии достаточно много бивней мамонтов.

Песков напомнил, что в понедельник президент РФ сделал подарок и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду - камчатского кречета. Ранее сообщалось, что Путин передал саудовскому монарху молодую самку кречета, которой было дано имя Альфа, она натренирована на охоту на птиц.

Пресс-секретарь отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он сказал, что центр по разведению кречетов, открытие которого предполагалось по проекту, "в самое ближайшее время начнет функционировать на Камчатке". Пресс-секретарь Путина уточнил, что разведение кречетов - это бизнес-проект.

Путин находится с государственным визитом в Саудовской Аравии, он провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Саудовская Аравия РФ

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